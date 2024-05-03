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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد فئة 10 و20 .. حقيقة إصدار 50 جنيها بلاستيكية

صدى البلد

عملة بلاستيكية جديدة فئة 50 جنيه.. حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة إصدار العملة الجديدة لتكون قابلة للتداول على غرار العملة فئة 10 جنيها و 20 جنيها البلاستيكية.

عملات بلاستيكية

في السنوات الأخيرة، قام البنك المركزي المصري بتحديث العملات المتداولة في البلاد، وقد تم إصدار عملتي بلاستيك بفئتي 10 و20 جنيهًا في عامي 2022 و2023 على التوالي. 

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وتم استبدال العملات الورقية القديمة بالعملات البلاستيكية تدريجيًا، وذلك بهدف تحسين جودة العملة وتعزيز المقاومة للتلف. وتعتبر العملات البلاستيكية خيارًا للعديد من البلاد، حيث تتميز بالمتانة والمقاومة للتلف والتآكل. وتعتبر هذه الميزات مهمة للحفاظ على جودة وصلاحية العملة لفترة أطول، وتقليل التكاليف المرتبطة بإصدار عملات جديدة بشكل متكرر.

إصدار عملات 10 جنيهات و20 جنيها بلاستيكيا

كان قد أعلن البنك المركزي المصري في يوليو 2022 عن طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية "بوليمر"، وذلك في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف وتحسين جودة العملات المتداولة في السوق المصرية. تم إنتاج هذه العملة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

وجاء طرح العملة الجديدة في إطار جهود البنك المركزي لتحسين جودة العملات وتعزيز المتانة والمقاومة للتلف. وتعد العملات البلاستيكية خيارًا مثيرًا للاهتمام، حيث تتميز بالمتانة والصعوبة في التزييف، مما يسهم في الحفاظ على قيمة العملة وتقليل التلاشي والتلف الناتج عن الاستخدام اليومي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر، وتواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. فالانتقال إلى العملة البلاستيكية يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يمكن إعادة تدوير البلاستيك واستخدامه مرة أخرى، مما يقلل من التأثير البيئي الناتج عن التخلص من الورق.

إصدار عملة 50 جنيه بلاستيكية

الحديث عن إصدار العملة البلاستيكية فئة 50 جنيها، أمر ليس جديدا، إذ أثارت الجدل في سبتمبر الماضي، مما دفع المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء،للتواصل  مع البنك المركزي المصري، لمعرفة حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيها، التي تُداولت عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

لكن نفى حينها البنك المركزي، تلك الأخبار، مؤكدا أنها شائعات، مؤكدا أن العملة البلاستيكية فئة 50 جنيه مجرد تصميمات مفبركة ولا أساس لها من الصحة. 

وأوضح المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، في بيان رسمي له أن طرح أي عملات بلاستيكية جديدة يجرى الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

ومع ذلك، لا يزال إصدار عملة بلاستيكية بقيمة 50 جنيهًا مجرد تكهنات ولم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.  لم يصدر بيان رسمي البنك المركزي المصري بشأن هذا الأمر حتى الآن.

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