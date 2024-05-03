أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان إنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات بعد ضعف تأثيرات الحالة الجوية ، على أن تستمر الجهات المعنية في إعادة الخدمات المتأثرة وفق اختصاصاتها.

وكانت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان قد قالت في وقت سابق ان ذروة تأثير الحالة الجوية - أخدود الإكرام- تتركز على محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية بكميات أمطار تتراوح بين 20و80 ملم.

ومن جانبه؛ بين ناصر بن سعيد الإسماعيلي مديرُ دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني في تصريح وكالة الأنباء العُمانية: هناك تأثير على بقية المحافظات الشمالية ولكن بدرجة أقل.



وأضاف : وتستمر فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة خصوصًا على المناطق الجبلية في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وعموم جبال الحجر ومحافظة ظفار.

وتابع : بدأت بعض التأثيرات والسّحب المتدفقة على محافظة ظفار حيث ادي هطول بعض الأمطار الرعدية المتفرقة إلى جريان الأودية والشعاب مع استمرار التأثيرات على المحافظة.

وختم : ومن المتوقع أن تستمر حسب المؤشرات الأولية إلى يومي السبت والأحد