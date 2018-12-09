السيسي: إطلاق مبادرة لإيجاد فرصة حقيقية لتطوير البنية التحتية بأفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه يتعين على الشباب الأفريقي تفهم التحديات التي تواجه دول القارة، لاسيما ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وتفشي البيروقراطية، وهي العوامل التي تحول حاليًّا دون تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية بالشكل المطلوب، وتحد من توفير البيئة المناسبة لتوطين الصناعات والقضاء على البطالة.



