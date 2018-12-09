السيسي: إطلاق مبادرة لإيجاد فرصة حقيقية لتطوير البنية التحتية بأفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه يتعين على الشباب الأفريقي تفهم التحديات التي تواجه دول القارة، لاسيما ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وتفشي البيروقراطية، وهي العوامل التي تحول حاليًّا دون تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية بالشكل المطلوب، وتحد من توفير البيئة المناسبة لتوطين الصناعات والقضاء على البطالة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة «شباب رواد الأعمال بإفريقيا» وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا ٢٠١٨ "الكوميسا" غدًا الأحد بشرم الشيخ، التي شهدت مشاركة الرئيس الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبرى الشركات العاملة في أفريقيا أن مصر تعتزم خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019 إطلاق مبادرة لإيجاد فرصة حقيقية لتطوير البنية التحتية بالقارة، وربط دولها عن طريق شبكات الطرق والكهرباء».