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اقتصاد

تعرف على تفاصيل موافقة التموين لصرف الدعم لآلاف المستبعدين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن قبول عدد 178 الف طلب بإجمالي 232 ألف مستفيد تمت عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، وقد تمت مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما ان مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين. 

وأكد المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومي او ارقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح التطلمات من خلال مكاتب التموين وتم استقبال ما يقرب من 40 ألف تظلم فى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر.

ومن ناحية اخرى تعلن وزارة التموين عن اصدار وتسليم عدد 70 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي ١٧٣ ألف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى.

وذلك فى اطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم.

وشدد البيان الصحفى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة اموال الدعم.
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