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تعليم

عميد حقوق عين شمس: الإعلام يحتاج وضع ضوابط قانونية وليس أغلال وقيود

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الكلية بدورها يجب أن تتواصل مع كل مشكلات المجتمع، مشيرا إلى أن الإعلام يحتاج إلى تنظيم، دون وضع قيود أو أغلال على الإعلام.

وأضاف عبد المؤمن، لـ«صدى البلد» على خلفية مؤتمر الضوابط الأخلاقية والقانونية للإعلام، الذي تنظمه كلية الحقوق، أنه يجب التمييز بين الغث والثمين، ومن يبني ومن يهدم، مشيرا إلى أن المستثمر لا يجلس مع المؤسسات، ولكن يرى الإعلام، ما يعني أهيمة وقيمة الإعلام في جذب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يستهدف التنبيه بأهمية ودور الإعلام على الاستثمار، والخروج بتوصيات لضوابط أخلاقية وقانونية للإعلام.
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