حفل زفاف أسطوري.. دعوات من الألماس وطائرات لنقل المدعوين

تشهد الهند، الثلاثاء المقبل، حفل زفاف ابنة أكبر الأثرياء في البلاد، برجل أعمال، والذي سيغلب عليه البذخ، ليكون حفل العام الأسطوري.



ويتزوج أناند بيرامال صاحب الـ 33 عاما، من "إيشا" البالغة من العمر 27 عاما، ابنة الملياردير الهندي موكيش أمباني، ويقام الحفل في مومباي، على أن تستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام.



ويجتمع في الزفاف الأسطوري كل من النجمة العالمية بيونسيه، وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود، من بينهم بريانكا شوبرا،

وشخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".



وكانت دعوات الفرح للمدعوين مجوهرات وأحجار كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، حيث بلغت تكلفة الدعوة الواحدة حوالي 4236 دولارا.



ويعتبر هذا الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا وقوة وثروة، وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، تبلغ 47 مليار دولار.



وترجح وسائل إعلام هندية أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة من ضمن المدعون لحفل الزفاف.