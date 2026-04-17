الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة



أكد الرئيس الإيراني مسعودي بزشيكان أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة ، مضيفا " وندافع بكرامة عن وحدة أراضينا وملتزمون بالأطر القانونية ونأمل أن يدرك الطرف المقابل ذلك".

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له : الطرف المقابل جعل نفسه منبوذا عبر اغتيال قادة عسكريين وشخصيات سياسية وقتل أطفال بالمنطقة.

وأضاف بزشكيان: القوات المسلحة الإيرانية خلقت ملحمة استثنائية ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وزاد: ظن الأعداء أنهم سيتمكنون من إخضاع ايران خلال مدة قصيرة لكن قواتنا المسلحة وشعبنا تصديا لهذه المخططات

كما وجه بزشيكان الشكر لباكستان الذين يسعون بإخلاص وإيمان لتوجيه المسار نحو أهداف إيران مع الحفاظ على عزة وكرامة البلاد

وبشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؛ شدد الرئيس الإيراني على أن الدبلوماسية القوية أجبرت إسرائيل على إعلان وقف إطلاق نار في لبنان.