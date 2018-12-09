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فن

رانيا يوسف توجه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين بعد أزمة الفستان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وجهت من خلاله رسالة قوية لنقابة الممثلين ونقيبها الفنان أشرف زكى، وذلك بعد أزمتها الاخيرة بشأن فستانها الذى ظهرت به فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وقالت الفنانة: "كل الشكر لنقابة الممثلين التى ساندتنى فى أزمتى الأخيرة، ونقيب الممثلين أشرف زكى أيضًا.. أشكر المحامى الكبير شعبان سعيد، وهو محامى النقابة والذى كلفه أشرف زكى بحضور التحقيقات التى أجريت فى مكتب النائب العام".

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "عش الدبابير" والذى يشاركها البطولة فيه سارة سلامة وأحمد سلامة واخراج عادل الاعصر.
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