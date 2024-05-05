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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتـ.ل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في سقوط قذائف على كرم أبو سالم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت موقع "حدشوت بزمان" العبري، اليوم الأحد، بمقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف هاون على منطقة كرم أبو سالم في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام، أن عدد الإصابات في استهداف موقع كرم أبو سالم ارتفع إلى 10 إصابات من بينهم 4 بجروح حرجة.

وقالت القناة السابعة العبرية إن المروحيات تواصل نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك  3 مصابين أحدهم جروحه خطيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في كرم أبو سالم بغلاف غزة الجنوبي.

وذكرت كتائب القسام انها قصفت حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وقالت كتائب القسام : "قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى".

وصباح اليوم قصفت مدفعية الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.

مقتل جنديين إسرائيليين كرم أبو سالم رفح جنوب قطاع غزة طيران الاحتلال استهداف موقع كرم أبو سالم

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