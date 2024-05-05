عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تقرير وكالة فيتش عن مصر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني

وكالة فيتش
وكالة فيتش

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش عن مصر وتحويلها إلى تصنيف إيجابي يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها مصر، والتي شملت تسعير الجنيه بشكل عادل، ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، مما أدى إلى ضربة قوية للسوق السوداء وتقليل معدلات التضخم.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن تقرير فيتش يُعتبر شهادة نجاح لمسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها اتفاقية رأس الحكمة التي لعبت دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية وتوفير التمويل على المدى المتوسط، وبالتالي تخفيف أزمة النقد الأجنبي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على تحمل الصدمات الخارجية، وحققت مصر معدلات نمو إيجابية نادرة خلال جائحة كورونا، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري ومقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكده أن الاقتصاد المصري قادر الآن على تحقيق نمو قوي، وذلك من خلال توفير خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال إلى دور حيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري قد شهد توسعًا كبيراً في المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والغذاء، وتوفير المواد الخام، وخلق فرص عمل.

فيتش وكالة فيتش تقرير وكالة فيتش مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

ترشيحاتنا

بمشاركة مصر وأمريكا وألمانيا.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

البابا تواضروس الثاني: يمكن للتسامح إنهاء كل النزاعات

نداء حكومي عاجل للأجانب المتواجدين في مصر.. تفاصيل

كسر في اليد من 3 شهور.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

بسبب الغل.. حصلت طليقته على تمكين فدمر محتويات الشقة وتخلى عن أبنائه

حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم كرم أبو سالم.. والاحتلال يغلق المعبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية في المنزل

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ