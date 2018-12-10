اليوم.. التعبئة والإحصاء يعلن حجم التضخم خلال نوفمبر 2018

يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان معدل التضخم لشهر نوفمبر، اليوم الاثنين، حيث إنه فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابق.



ولم تظهر حتى اللحظة أي مؤشرات للمعدل، والذى قد يكون مسجلا ارتفاعا أو تراجعا كما هو الحال على مدار الأشهر السابقة مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.



وتراجع معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% فى ذات الشهر من العام السابق.







