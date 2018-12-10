أحمد مجدي يحكي لـ cbc تفاصيل أولى تجاربه الإخراجية

كشف الفنان أحمد مجدي عن تفاصيل فيلمه "لا أحد هناك"، أولى تجاربه في عالم الإخراج.



وقال مجدي إن الفيلم بدأ تصويره عام 2014، لكن تفكيره في إخراج فيلم روائي طويل يعود لعام لعامي 2009 و2010، وبالفعل بدأ في فيلم آخر خلال تلك الفترة، وانتهى منه عام 2011 لكنه لم يخرج للنور، ليتم دمجه مع أحداث "لا أحد هناك"، ويصبحان فيلما واحدا.



وأشار خلال لقائه في برنامج "its show time" المذاع على شاشة "سي بي سي cbc"، إلى أن السبب الذي دفعه لإخراج "لا أحد هناك"، حصوله على منحة من قبل مهرجان أبو ظبي، و"آفاق" التابعة الصندوق العربي للثقافة والفنون، ما شجعه وطمأنه للغاية على إخراج العمل.



وعن سبب اختياره لوجوه شابة في الفيلم، أوضح: "كنت عايز ناس فريش.. يتفرج عليهم المشاهد".

