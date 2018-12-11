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برلمان

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تستضيف إيناس عبد الدايم.. اليوم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:15 ص
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تستضيف لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس النواب في بيان له أنه تم تأجيل اجتماعين للجنة الثقافة والإعلام كان من المقرر انعقادها أمس الاثنين.

وأوضح البيان أن الاجتماع الأول للجنة يتعلق بطلب إحاطة من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن "التأخر والبطء في منظومة البحث والتنقيب عن الآثار في المحافظات؛ ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الأراضي في خطط وبرامج التنمية في مشروعات ذات نفع عام"، والاجتماع الثاني يخص طلب إحاطة من النائب بلال حامد النحال بشأن "عدم انتهاء وزارة الآثار من عمليات البحث والتنقيب بالتلال الأثرية الموجودة داخل نطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة".
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