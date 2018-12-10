ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو العلا: مشروع قانون الهيئة القومية للتكافل يهدف لخلق فرص عمل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:43 ص
النائب الدكتور أيمن
النائب الدكتور أيمن أبو العلا
ماجدة بدوى
قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، إن مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروضا، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية.

وأوضح أبو العلا، فى بيان له أن كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أكدت على أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات الهامة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر،أوصت باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى.
loading...

ترشيحاتنا

طرق سهلة لتنظيف الأواني المحترقة دون مجهود

الحبس سنة لـ فلاح قتل ابنته بسبب علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها بأسيوط

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

الملا: نجاحات برنامج مصر الاقتصادي فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات العالمية..صور

وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

مادورو: أمريكا تخطط لترتيب محاولة انقلاب لخلعي عن حكم فنزويلا

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

وفد لشركة صينية كبرى يعاين مقر استاد الأهلي الجديد

النحاس يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وتطورات ملف المدير الفني..فيديو

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟