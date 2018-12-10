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أخبار البلد

غدا.. شبورة صباحا وبرد شديد ليلا وأمطار على السواحل الشمالية الغربية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 21 والصغرى 15 درجة. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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