وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان قصر ثقافة دسوق.. صور

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة دسوق بعد تطويره وإعادة تأهيله بتكلفة 15 مليون جنيه.



وقالت وزيرة الثقافة إن قصر ثقافة دسوق، يعد درة جديدة تضاف إلى تاج الثقافة المصرية المستمرة فى تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى نشر التنوير فى ربوع الوطن، والوصول بالرسالة السامية إلى مختلف الأقاليم لتحقيق العدالة الثقافية.



وأشارت "عبد الدايم"، إلى أن قصر ثقافة دسوق يأتى كنافذة فنية وفكرية تضم مختلف ألوان الإبداع، وتعمل على تبنى مواهب أبناء محافظة كفر الشيخ وتوجيه طاقات شبابها إلى مسارات تعود بالإيجاب على محاور التنمية المستدامة للدولة.



من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن قصر ثقافة دسوق مُقام على مساحة 1200 متر وتم تطويره وإعادة تأهيله ليتناسب ويخدم الانشطة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة ، مشيرًا إلى أنه يضم مسرحًا يتسع لـ 650 مشاهدًا، ونوادي لتكنولوجيا المعلومات، وقاعات للفنون التشكيلية، الآلات الشعبية، نادى أدب، مرسمًا، مكتبة للأطفال، مكتبة عامة.