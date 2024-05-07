إيقاف 6 أشهر وغرامة 910 آلاف جنيه.. الاتحاد العراقي يعاقب صالح جمعة

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف اللاعب صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر من لاعب الكرخ في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر وتغريمه

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "في الدوري العراقي.. إيقاف صالح جمعة لاعب الكرخ لمدة 6 أشهر وتغريمه 910 ألف جنيه بسبب اعتدائه على حكم مباراة النجف الرياضي"



وهكذا ينتهي موسم صالح جمعة مع الكرخ الذي يتولى قيادته المدرب المصري هيثم شعبان، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الخامسة عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة