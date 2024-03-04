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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن فوز صالح جمعة  بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة الكرخ ونفط البصرة في الدوري العراقي.

وكتب أحمد حسن : صالح جمعة يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة الكرخ ونفط البصرة في الدوري العراقي والتي انتهت بفوز كتيبة هيثم شعبان 2-1.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات صالح جمعة بشأن رحيل شقيقه عبدالله عن الزمالك لم تكن موفقة، مشيرا إلى أن النادي الأبيض صبر كثيرا على اللاعب، من أجل العودة لمستواه الطبيعي لكن ذلك لم يحدث.

 

وقال في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك تحمل عبدالله جمعة كثيرًا، والنادي قرر فسخ عقده بعدما أبرم عدة صفقات، وكان من الوارد بقاء اللاعب في حال عدم ضم الصفقات".

 

وأضاف: "سؤالي لـ صالح جمعة (مين اللي يستاهل كدا يا كابتن، هل الزمالك أم عبدالله جمعة؟!)".

 

وأكمل: "صالح جمعة قال أنه حزين لرحيله من الأهلي، ولم يقدم أي شيء خارجه، رغم أن النادي صبر عليه كثيرًا، ولكن عليه ألا يتحدث عن الالتزام والعمل".

وزاد: "من الممكن أن يتحدث صالح فقط عن المهارة والجماهيرية، لكن عليه ألا يتحدث عن الالتزام مطلقا".

اللاعب صالح جمعة البصرة الدوري العراقي

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