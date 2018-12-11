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برلمان

برلماني: إنشاء ميناء ببورسعيد بمثابة سوق تجاري عالمي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
القسم السياسي
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء ميناء شرق بورسعيد بمثابة إنشاء سوق تجاري عالمي للتبادل الداخلي والخارجي يعود بالنفع على الدولة.

وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذه الاتفاقية مهمة جدا وإنشاء هذا الميناء سيوفر فرص عمل جديدة للشباب ويقلل من نسبة البطالة في الدولة، ما يرجع بالنفع على الناتج القومي للدولة المصرية .

وتابع: "مصر خلال الفترة الحالية تعمل جاهدة نحو بناء دولة حديثة في جميع المجالات، ومثل هذه المشاريع دليل كبير على سير مصر على الطريق الصحيح ".

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقع مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة، عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.
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