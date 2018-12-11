المجالس التصديرية تشارك في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم

تشارك المجالس التصديرية فى اجتماع تعقده لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من طارق فاروق متولى، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التى تعرقل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة، وتقف حائلا أمام المصدرين المصريين، والمتمثل فى عدم صرف المساندة التصديرية.



وتأتى المشاركة بناءً على طلب تقدم لعلي الكبير، مدير الإدارة العامة لشئون المجالس التصديرية ومجالس الأعمال.



كان رؤساء المجالس التصديرية اتفقوا على طرح 3 مقترحات أمام الحكومة بديلة عن تأخر صرف المساندة التصديرية، وهى أولا وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، ثانيا إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم للجهات الحكومية، ثالثا منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضى.