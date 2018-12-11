وزراء خارجية أوروبا يدعون لمزيد من التشدد تجاه روسيا وإيران

طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على تشديد مواقفهم الحالية تجاه كل من روسيا وإيران وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في الملفين.



وأكد عدد من الوزراء ، خلال تصريحات على هامش اجتماعهم الدوري في بروكسل اليوم ، على ضرورة التفكير في المضي قدما نحو إجراءات أكثر تشددا ضد موسكو بسبب ما اعتبروه تدخلها في بحر أزوف وعرقلتها لحرية الملاحة الأوكرانية في هذه المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأعاد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز التأكيد على عدم قبول دول الاتحاد بمزيد من الهيمنة الروسية على الجانب الشرقي من الاتحاد ، قائلا "يجب ممارسة ضغط قوي على موسكو من أجل ضمان حرية الملاحة في بحر آزوف".



وشدد الوزراء الأوروبيون على ضرورة ألا تبقى الممارسات الروسية في أوكرانيا بدون رد، وعلى حد قول وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكينتش "لا نتوقع أن يتم اتخاذ قرارات اليوم ، لكن الموضوع يجب أن يبقى مطروحا على الطاولة".



وحول الشأن الإيراني ، اعتبر الوزير الليتواني أن الاتفاق النووي الموقع بين أطراف المجتمع الدولي وطهران غير كامل ولا يعالج كافة المواضيع مثل دور إيران في المنطقة والصواريخ البالستية.



وطالب الوزراء الأوربيون مؤسسات الاتحاد بالعمل على إثارة كافة المواضيع المقلقة المتعلقة بتصرفات إيران، خاصة ضلوع استخباراتها في هجمات على التراب الأوروبي.



وعلى الرغم من تحفُّظ بعض رؤساء المؤسسات لدى الحديث عن عقوبات وإجراءات مشددة ضد إيران ، إلا أن هناك مؤشرات على توجهات نحو مزيد من التشدد ضد طهران رغم الإقرار باحترامها لالتزاماتها ضمن إطار الملف النووي.