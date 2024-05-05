الزراعة: حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم والإجازات والعطلات الرسمية

استعدادًا لاحتفالات شم النسيم عقد دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا بمسئولي حديقة الاسماك في الزمالك “الجبلاية” مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وبحضور دكتو محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك وذلك في إطار استعداد الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحي المبارك.



وصرح "جلال" بأن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والسادة الأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.



كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار .



يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعون بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.