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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يدعم شابا ويرتدي تي شيرت من صنعه خلال حفله بالعين السخنة

تامر حسنى
تامر حسنى

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك بعد أن أهداه شاب مصرى تى شيرت من صنعه.

وقال تامر حسنى: الحفلة اللي فاتت كان فيه شاب عمل تي شيرت وبعته ليا، وبالفعل أخذته وبعد الحفلة عرفت إن الشاب ده عمل المنتج الوطني والتي شيرت مخصوص ليا.

تامر حسنى 

أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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