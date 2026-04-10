تواصل إقبال أعضاء عمومية اتحاد كتاب مصر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة

تتواصل فعاليات انتخابات مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، حيث يواصل أعضاء الجمعية العمومية التوافد على مقر الاتحاد للإدلاء بأصواتهم، في أجواء تنظيمية هادئة تعكس حرص القائمين على العملية الانتخابية على خروجها بصورة ديمقراطية تليق بمكانة الاتحاد ودوره الثقافي.

وتشهد الانتخابات منافسة قوية بين 85 مرشحًا يتطلعون للفوز بـ30 مقعدًا داخل مجلس الإدارة الجديد، وهو ما أضفى حالة من الحراك والنقاش بين أعضاء الجمعية العمومية، الذين حرصوا على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم خلال الدورة المقبلة.

وبدأت عملية التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور ملحوظ من الكتاب والمثقفين من مختلف الأجيال، حيث أكد عدد من الأعضاء أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة داخل الاتحاد، وتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق الكُتّاب، وتطوير آليات العمل الثقافي.

كما شهدت اللجان الانتخابية التزامًا واضحًا بالإجراءات المنظمة لعملية التصويت، مع توفير التسهيلات اللازمة للأعضاء، بما يضمن سير العملية بسلاسة ودون معوقات. وأعرب عدد من المشاركين عن أملهم في أن تسفر النتائج عن مجلس إدارة قادر على مواجهة التحديات التي يمر بها الوسط الثقافي، والعمل على استعادة الدور الريادي للاتحاد.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى نهاية اليوم، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية، وسط ترقب من الأوساط الثقافية لمعرفة ملامح التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، والذي يُنتظر أن يلعب دورًا مهمًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل اتحاد كتاب مصر.