المكتبات العصرية شريك في التنمية .. “مصر العامة” تحقق أرقامًا قياسية في 9 أشهر

أعلنت منظومة مكتبات مصر العامة تحقيق نتائج أداء استثنائية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2025 – مارس 2026)، مؤكدة دورها المتنامي في الاستثمار في رأس المال الثقافي والاجتماعي، وتحولها إلى شريك أساسي في دعم التنمية المحلية وبناء الإنسان.

أكدت المنظومة أن المكتبات لم تعد مجرد أماكن لحفظ وتداول الكتب، بل أصبحت مراكز حياة متكاملة تقدم خدمات معرفية وتدريبية ومجتمعية، وهو ما انعكس في تسجيل أعداد غير مسبوقة من الزوار والأنشطة. كما نجحت في تحقيق الاستدامة المالية الذاتية عبر تجاوز الإيرادات المستهدفة، بالتوازي مع ترشيد الدعم الحكومي، بما يؤهلها لتطبيق نموذج تشغيلي مستدام.

تصدرت المكتبة الرئيسية بالجيزة أداء المنظومة، حيث بلغ عدد الأعضاء النشطين 33,301 عضو، واستقبلت 534,032 زائرًا فعليًا وافتراضيًا. وتضم المكتبة نحو 162,054 مادة ثقافية، بمعدل إحلال بلغ 2.318.

وسجلت الإعارة الخارجية 275,591 مادة، بمعدل دوران 2.45، فيما نفذت 1,256 دورة تدريبية، إلى جانب 3,829 فعالية ثقافية، و188 نشاطًا للمكتبة المتنقلة عبر 142 زيارة.

وعلى الصعيد المالي، حققت المكتبة إيرادات إجمالية بلغت نحو 3.98 مليون جنيه، متجاوزة المستهدف.

برز فرع الزيتون كمركز متميز في أنشطة الأطفال والوصول المجتمعي، حيث بلغ عدد أعضائه 7,790 عضوًا، واستقبل 259,439 زائرًا. ويضم الفرع 41,650 مادة ثقافية، بمعدل إحلال 1.811.

وسجلت الإعارة 74,403 مادة، بمعدل دوران مرتفع بلغ 3.04، وهو الأعلى بين الفروع. كما نظم 1,863 نشاطًا ثقافيًا، ونفذ 318 نشاطًا للمكتبة المتنقلة من خلال 104 زيارات ميدانية.
وبلغت إيراداته نحو 638.9 ألف جنيه.

حقق فرع الزاوية الحمراء توازنًا لافتًا بين الأنشطة الثقافية والخدمات المجتمعية، بعدد أعضاء نشطين بلغ 10,447 عضوًا، واستقبال 282,309 زائرًا.

ويضم الفرع 106,579 مادة ثقافية، بمعدل إحلال 1.130، فيما سجلت الإعارة 91,924 مادة، بمعدل دوران 1.31.

ونفذ الفرع 1,717 نشاطًا متنوعًا، و200 دورة تدريبية، إلى جانب 337 نشاطًا للمكتبة المتنقلة عبر 57 زيارة.

وعلى المستوى المالي، بلغت الإيرادات نحو 1.31 مليون جنيه، متجاوزة المستهدف.

وتؤكد هذه المؤشرات أن منظومة مكتبات مصر العامة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دورها كمؤسسة تنموية وثقافية متكاملة، تسهم في بناء الوعي وتعزيز مهارات المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

