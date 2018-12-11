ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العثور على أقدم لعبة طاولة في التاريخ

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
نهى حمدي
عثر علماء الآثار على أقدم لعبة طاولة في تاريخ البشرية، فقد وجدوا ألواح لعبة طاولة منحوتة مباشرة على الحجر في مأوى الصخور في أذربيجان، يرجع عمرها لـ 4000 سنة.

وأظهر الاكتشاف أن هذه اللعبة كان يلعبها الرعاة الرحل الذين عاشوا في أراضي أذربيجان الحالية منذ آلاف السنين، لذا تعتبر تلك اللعبة من أقدم ألعاب الطاولة في العالم، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأطلق الباحثون على الاستكشاف اسم "58 ثقبا" نسبة لعدد الثقوب فيها، كما يمكن تسمية اللعبة باسم "الكلاب وابن آوى"، لأنها مشابهة للعبة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط القديم.

ووجد عالم الآثار "هوارد كارتر" أن هناك تشابها بين لعبة الطاولة التي عثر عليها في مقبرة الفرعون المصري القديم أمنمحات الرابع، حاكم القرن الثامن عشر قبل الميلاد.

ومن المفترض أن الهدف الرئيسي من اللعبة هو الوصول إلى النقطة الأخيرة من لوحة اللعبة قبل الآخرين، يتحرك اللاعبون على اللوح، على الأرجح باستخدام النرد لتحديد الخطوات التي اتخذوها.
loading...

ترشيحاتنا

تصعيد جديد من حركة السترات الصفراء بعد خطاب ماكرون

إصابة رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية فور صدور قرار بحبسه

أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

موقف مجموعة ليفربول محمد صلاح قبل الجولة الأخيرة بدورى أبطال أوروبا

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

الأهلي يواصل تدريباته بالتتش استعدادا لبطل إثيوبيا

مصرع عامل وربة منزل وإصابة آخر بحوادث متفرقة بطرق البحيرة

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم فور تناولها

دراسة: النوم على البطن كارثة

آيفون يقتل مراهقة روسية.. صور

شاهد.. حقيقة إصدار مجلس الوزراء قرارات بشأن أسعار بنزين 95

أجايي يشارك في تدريبات الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

رئيس الأفريقي للاستيراد والتصدير: القارة السمراء تصنع التاريخ فى مصر.. فيديو
أوباسانجو: سعدت بإقامة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمصر.. فيديو
المرور: انخفاض الكثافات المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟