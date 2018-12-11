العثور على أقدم لعبة طاولة في التاريخ

عثر علماء الآثار على أقدم لعبة طاولة في تاريخ البشرية، فقد وجدوا ألواح لعبة طاولة منحوتة مباشرة على الحجر في مأوى الصخور في أذربيجان، يرجع عمرها لـ 4000 سنة.



وأظهر الاكتشاف أن هذه اللعبة كان يلعبها الرعاة الرحل الذين عاشوا في أراضي أذربيجان الحالية منذ آلاف السنين، لذا تعتبر تلك اللعبة من أقدم ألعاب الطاولة في العالم، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأطلق الباحثون على الاستكشاف اسم "58 ثقبا" نسبة لعدد الثقوب فيها، كما يمكن تسمية اللعبة باسم "الكلاب وابن آوى"، لأنها مشابهة للعبة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط القديم.



ووجد عالم الآثار "هوارد كارتر" أن هناك تشابها بين لعبة الطاولة التي عثر عليها في مقبرة الفرعون المصري القديم أمنمحات الرابع، حاكم القرن الثامن عشر قبل الميلاد.



ومن المفترض أن الهدف الرئيسي من اللعبة هو الوصول إلى النقطة الأخيرة من لوحة اللعبة قبل الآخرين، يتحرك اللاعبون على اللوح، على الأرجح باستخدام النرد لتحديد الخطوات التي اتخذوها.