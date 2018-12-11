المقاولون العرب تكشف عن أعمالها في تنزانيا

كشف المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع إفريقيا بالمقاولون العرب، عن تفاصيل المشروعات التي تنفذها الشركة حاليا في تنزانيا.



وقال، إن الشركة تنفذ مشروعا في تنزانيا هو مقر سكن السفير المصري، بالإضافة إلى المشروع الذي فازت به المقاولون العرب بالشراكة مع شركة السويدى إليكتريك والمتمثل في عطاء تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج".



فيما كشف المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، عن تفاصيل مشروع سد ستيجلر جورج في تنزانيا الذي تتولي شركة المقاولون العرب تنفيذه مع شركة السويدي إليكتريك، مشيرا إلى أنه يعد السد الأضخم فى تاريخ الشركة بعد مشروع السد العالى.



وقال - في تصريحات صحفية - إن المشروع عبارة عن سد خرساني علي نهر روفيجي يبلغ طوله 1400 متر عند القمة وبارتفاع 136 مترا، ويهدف لتوليد الكهرباء والمساهمة فى حل جزء من أزمة الطاقة بتنزانيا، حيث يتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهرومائية بقدر 2150 ميجاوات.



وأشار إلي أن الشركة ستنفذ السد بجميع مراحله بشراكة مع شركة السويدي التي ستتولى تنفيذ المحطة الكهربائية.

