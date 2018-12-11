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فوائد غير متوقعة لتناول الأطفال الطعام مع عائلتهم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:31 م
فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لتناول الأطفال الطعام مع عائلتهم
آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبات الأسرة يحسّن من اتباع حمية المراهقين، ويضعهم على الطريق الصحيح لتناول الطعام الصحي فيما بعد.

وقام باحثون بمعاينة أكثر من 2000 عائلة في الولايات المتحدة ، ووجدوا بشكل كبير أن الأطفال الذين يتناولون وجبتين مع العائلة تحتوي وجباتهم على المزيد من الفاكهة والخضراوات، وعدد أقل من الوجبات التي تعتمد على البرجر والبطاطا المقلية.

ووجد الباحثون أن هذا التأثير كان أقوى على الأولاد ، الذين كانوا أكثر احتمالا من الفتيات في تناول الأطعمة والوجبات السريعة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة أن تناول الوجبات مع العائلة تقلل من معدلات البدانة، وقالت كاثرين والتون وهي إحدى المرشدات الرئيسيات في التغذية جامعة جيلف في كندا، أنه قد ارتبطت الوجبات العائلية المتكررة بتناول المزيد من الفواكه والخضروات والتقليل من الأطعمة السريعة، الضارة على الصحة ويسبب البدانة.

وفي الولايات المتحدة ، لا يزال تناول العشاء العائلي جزءًا أساسيًا من الثقافة، حيث يقول حوالي 88% من الأمريكيين إنهم يأكلون بانتظام مع أفراد عائلتهم، وهناك قضية أكبر في الولايات هي أن معظم الأمريكيين (حوالي 90٪) لا يحبون الطهي.

ولكن في هذه الدراسة وجد الدكتورة والتون وزملاؤها الباحثين أن تناول الوجبات العائلية تشجع المراهقين والشباب على تناول وجبات صحية أكثر وأكل طعام أقل سرعة.

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