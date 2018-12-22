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فن

محمد رمضان يروج لـ أنا مافيا بسيارة فارهة.. فيديو

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
روج الفنان محمد رمضان لكليبه الجديد "أنا مافيا" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، إذ شارك فيديو يستعرض فيه بسيارة فارهة، ويستمع بها لجزء من كليبه الجديد، مؤكدًا اقتراب موعد طرحه.

وعلق محمد رمضان على الفيديو في تغريدته عبر تويتر، قائلًا: "بإذن الله الأيام القليلة القادمة ... كليب #أنا_مافيا".

الأغنية من كلمات إسلام شندى، ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس، ومن المقرر ان يقوم بتصويرها مع المخرج ياسر سامى.

وبدأ رمضان فى التحضير لمسلسله الرمضانى الجديد مع الكاتب عبدالرحيم كمال الذى يقوم حاليا بكتابة سيناريو العمل، استعدادًا لبدء تصويره منتصف يناير 2019، حيث يجري "رمضان" جلسات عمل مكثفة مع المخرج إبراهيم فخر للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح أبطاله.



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