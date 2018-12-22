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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وساليتاس بالكونفدرالية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
نور عادل
انتهى الشوط الأول الذي يجمع فريق المصري البورسعيدي ومنافسه ساليتاس البوركينابي بالتعادل السلبي بدون أهداف في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق ساليتاس بثنائية دون رد بالمباراة التي أقيمت باستاد بورسعيد.

وكان المصري قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى : أحمد مسعود .
خط الدفاع : محمد كوفى وأحمد عبد الموجود ومحمد شطة ومحمد جابر .
خط الوسط:فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى.
خط الهجوم :جريندو وأحمد جمعه.

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