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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:03 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أربع سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء ست سفن حاويات وبضائع عامة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى سبع سفن بـ"المخطاف الخارجي" فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأفاد بيان لهيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء بأن 712 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 38 ألفا و945 طنا من البضائع العامة غادرت الميناء، منها 113 سيارة نقل محملة بـ 7 آلاف و187 طن قمح، وبذلك وصل رصيد "صومعة " الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 121 ألفا و139 طن قمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57 ألفا و343 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 16500 طن يوريا و37000 طن ملح و3452 طن فوسفات و4400 طن سماد سائل، ومن الحاويات 217 حاوية "مكافئة"، حيث بلغ عدد الحاويات الوارد 87 حاوية "مكافئة " في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1182 حاوية "مكافئة"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3811 طن حديد و16000 طن قمح و843 طن خشب و5860 طن خردة.

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