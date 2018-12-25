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ديني

الأوقاف: 20 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة وثلاثة آلاف سجادة للأسر الفقيرة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تبرع الوزارة بمبلغ عشرين مليون جنيه في صندوق دعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة, كما تسهم بالتبرع بثلاثة آلاف سجادة ”منزلية” للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن والإسكان في تأهيل مساكن الأسر الأولى بالرعاية, إضافة إلى المائة مليون جنيه التي سبق تخصيصها لمشروع سكن كريم, وتم صرف خمسين مليون جنيه منها كدفعة أولى لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الأوقاف في بيان لها إن هذا القرار يأتي في إطار دور الوزارة المجتمعي والذي تبناه الدكتور محمد مختار جمعة منذ توليه حقيبة الأوقاف الأمر الذي أعاد للوزارة هيبتها وأصبح لها دور ثابت وراسخ في حل الأزمات الاجتماعية ونال إعجاب وإشادة جميع الأوساط السياسية والمجتمعية.

وكان وزير الأوقاف قد أعلن في وقت سابق زيادة مخصصات البر بالوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسهامات الاجتماعية التي تقوم فيه الوزارة في مجالات الصحة والتعليم والتموين.

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