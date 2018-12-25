استجابة للأهالي.. بيطري البحيرة يكثف حملات القضاء على الكلاب الضالة

أكد الدكتور حسنى عباسي مدير عام الطب البيطرى بالبحيرة فى تصريحات خاصة "لـ صدى البلد"على تكثيف الحملات الليلية للقضاء على ظاهرة الكلاب بالتنسيق مع الأمن ورؤساء الوحدات المحلية المنتشر بها هذه الظاهرة، مشيرا الى تلقى شكاوى المواطنين من خلال البوابة الالكترونية الحكومية والخط الساخن وغرفة العمليات بمديرية الطب البيطرى.



وأشار مدير الطب البيطرى بالبحيرة إلى الاستجابة لهذه الشكاوى خلال 24 ساعة يوميا، حيث يتم حل الشكوى فورا بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطرى من أوائل المديريات التى تتميز بسرعة الاستجابة فى حل مشاكل المواطنين بمحافظة البحيرة.



وجاء ذلك فى استجابة سريعة لشكاوى محمود العلقامى بكوم حمادة الذى أكد فيها على انتشار الكلاب الضالة التى تهاجم الأطفال عند ذهابهم للمدارس بعزبة عتمان مشيرا الى تعدد شكاوى اهالى عزبة عتمان وعزبة الجيارين من وجود عدد كبير من تلك الكلاب التى تؤرق المواطنين وتبث الخوف والرعب فى نفوس أولادهم اثناء ذهابهم إلى مدرسة عبدالمنعم صابر بعزبه حسين صابر مما تسببت فى حالة ذعر بين أطفال المدارس .



فيما أكد هاني أبو الحسن بشارع رمسيس بايتاى البارود على انتشار ظاهرة الكلاب الضالة خلف مدرسة الشهيد عزت النمر الثانوية للبنين ليلا ونهار مما أدى إلى سيطرة حالة من الخوف والهلع بين طلاب وطالبات المدارس أثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم.



وفى نفس السياق كان المواطن "رامي المهندس" أحد قراء موقع "صدى البلد " الإخباري قد أرسل عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو من انتشار الكلاب الضالة في قرى وعزب قابيل والمهندس وبلبع والمهاجرين ونخنوخ ورجب وزاوية غزال التابعين لمحافظة البحيرة.



وأضاف أن العزب تعانى من الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على الأطفال والطلاب الذين يقطعون مسافات مشي طويلة لأن الطرق الرئيسية في الأرياف توجد بين الحقول الزراعية.



وتابع قائلا: "يجب على كل فرد مربي كلب أمام منزله يتغرم علشان الطرق لعامة الناس"، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمحليات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

