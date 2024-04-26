مش أنا اللي أنصح الأهلي.. رمضان صبحي يتوقع نتيجة مباراة مازيمبي

قال رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، إنهم تعرضوا لظلم تحكيمي خلال مواجهة مازيمبي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح صبحي خلال تصريحات تلفزيونية بقناة سي بي سى،:" كنا في المجموعة الأصعب في دوري المجموعات وكان من الممكن أن نصل بعيدا في هذه البطولة.

وأكمل،:"الأهلي متعود على بطولة دوري أبطال أفريقيا وسيتخطي مازيمبي هم يعرفون مجارة الأمور والعوامل الأفريقية.

وردا علي سؤال مقدم برنامج الهدف، حول النصيحة التي يقدمها للأهلي لتخطي مازيمبي، قال صبحي،:" مش انا اللي انصح الأهلي هما لديهم الخبرة الإفريقية.