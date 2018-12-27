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رياضة

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:24 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
عمرو الحلواني
رفض إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى فكرة التعاقد مع عصام الحضرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى إيهاب جلال أن المصرى البورسعيدى ليس فى حاجة إلى وجود عصام الحضرى خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود 3 حراس جيدين داخل الفريق وهم أحمد مسعود ومحمود السيد وأحمد بوسكا.

وكان البعض عرض على إيهاب جلال فكرة التعاقد مع عصام الحضرى بعد رحيله عن الإسماعيلى خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن المدير الفنى رفض فكرة التعاقد معه.

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