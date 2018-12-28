الأطعمة النشوية قد تقلل من تفاعلات المناعة الذاتية لدى مرضى الذئبة

قد تقلل الأطعمة النشوية من تفاعلات المناعة الذاتية للأشخاص الذين يعانون من مرض الذئبة.. وتظهر التجارب التي أجريت على الفئران أن بعض أنواع البكتيريا المعوية تؤدى إلى تفاقم المعرض، ولكن استهلاك النشا يمكن أن يوقف نموها.



مرض "الذئبة "، هو مرض يهاجم فيه جهاز مناعة الشخص الجسم، ويمكن أن يتأثر بالحالة بالتركيبة البكتيرية في الأمعاء.



وقد أعطى الدكتور مارتن كريجل في جامعة (ييل) في الولايات المتحدة، المضادات الحيوية إلى الفئران المصابة بمرض الذئبة لاستنزاف البكتيريا في أمعائها .



وأشارت النتائج إلى أن هذه الفئران كانت عندئذ استجابات مناعية ذاتية أقل شدة، وكانت أكثر احتمالا للنجاة بمعدل الضعف، مقارنة بالفئران التي لم تأخذ مضادات الحيوية .



ووجد الباحثون أن الفئران غير الصحية لديها مستويات مرتفعة من العصيات اللبنية (نوع من البكتيريا)؛ مما يشير إلى أنها قد تكون مصابة بالذئبة..وتنتشر البكتيريا أيضا في الأمعاء والكبد والطحال، وهذا لا يحدث في الفئران السليمة، ويفسر ذلك لماذا الذئبة تتضمن استجابات مناعية جهازية في العديد من الأعضاء بالإضافة إلى القناة الهضمية .