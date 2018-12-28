موجز الفن.. خناقة محمد رمضان وبشرى.. وهنا شيحا أمام السيسي بفستان زفاف

شهدت الساحة الفنية المصرية والعالمية، على مدار الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ينقل لكم "صدى البلد" أبرز هذه الأحداث بشكل موجز.



ومن بين أبرز الأخبار، تقديم الفنان بشرى فيديو كليب بأغنية جديدة، في إطار الخلاف الذى وقع بينها وبين الفنان محمد رمضان، مؤخرًا، فيما رد الأخير بمنشور عبر إنستجرام، تحدث فيه عن 4 فيديوهات بأغانيه مؤكدًا أنها تقع في المراكز الأولى عبر يوتيوب.



فيما نشر الموقع أيضًا لقطة فيديو للفنانة هنا شيحا وهي ترتدي فسات زفاف، وبصحبة مجموعة من الفتيات من ذوي الهمم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

