شاهد.. تعليق عمرو أديب على حادث قطار محطة مصر

وصف الإعلامي عمرو أديب، حادث قطار محطة مصر بأنه مؤلم، وسنتذكره لسنوات طويلة، وقال: "النهاردة أنا جاي أتكلم عن الحل بعد هذا الحادث".



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : "لم أر اهتماما واضحا بالقضية نفسها وهي كيفية تطوير السكك الحديد في مصر".



واستطرد: "الناس كلها وصفت الحادث بشكل دقيق خلال اليومين الماضيين، ولكنني لم أر أحدا يتحدث عن الحل؛ حتى لا تتكرر تلك النوعية من الحوادث ".