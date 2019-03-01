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شاهد.. تعليق عمرو أديب على حادث قطار محطة مصر

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:17 م
عمرو اديب
عمرو اديب
هاني حسين
وصف الإعلامي عمرو أديب، حادث قطار محطة مصر بأنه مؤلم، وسنتذكره لسنوات طويلة، وقال: "النهاردة أنا جاي أتكلم عن الحل بعد هذا الحادث".

وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : "لم أر اهتماما واضحا بالقضية نفسها وهي كيفية تطوير السكك الحديد في مصر".

واستطرد: "الناس كلها وصفت الحادث بشكل دقيق خلال اليومين الماضيين، ولكنني لم أر أحدا يتحدث عن الحل؛ حتى لا تتكرر تلك النوعية من الحوادث ".

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