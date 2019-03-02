أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، السبت 2-3-2019، كالتالي:



الطماطم: 5.75 جنيه

البطاطس:6.75 جنيه

البصل: 5 .5 جنيه

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 4 جنيهات

الباذنجان: 5 جنيهات

الكوسة: 12 جنيها

الفاصوليا: 12 جنيها



أما الفاكهة:

البرتقال:4 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات

اليوسفي: 7 جنيهات

