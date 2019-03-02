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أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، السبت 2-3-2019، كالتالي:

الطماطم: 5.75 جنيه
البطاطس:6.75 جنيه
البصل: 5 .5 جنيه
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 4 جنيهات
الباذنجان: 5 جنيهات
الكوسة: 12 جنيها
الفاصوليا: 12 جنيها

أما الفاكهة:
البرتقال:4 جنيهات
الجوافة: 10 جنيهات
الرمان: 8 جنيهات
اليوسفي: 7 جنيهات

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