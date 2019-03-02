عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.



ويؤدي اللاعب جلسة في الجيم، ومن المنتظر أن يعود للجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، وذلك على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة 26 في بطولة الدوري العام.



وكان عمرو جمال، قد اشتكى من اصابة في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.