محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار العقار الكائن بشارع ٧٠٠ ناصية طريق الجيش مع شارع أطلس عصافرة بحري بجوار بنك فيصل الإسلامي، بنطاق حي ثان المنتزه، وهو عقار مكوَّن من ارضي وميزانين وأربع ادوار علوية انهار كليًا من الداخل.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى موقع العقار، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل، وفحص سلامة العقارات المجاورة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى مبرة العصافرة شرق بناءً على رغبة ذويهم، وقد أفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم الصحية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه لا توجد أي حالات وفاة، وقد انتهت فرق الإنقاذ من أعمال البحث بالكامل، وتم التأكد من عدم وجود مصابين آخرين في موقع الحادث.