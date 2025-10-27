قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري

أحمد بسيوني

 تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار العقار الكائن بشارع ٧٠٠ ناصية طريق الجيش مع شارع أطلس عصافرة بحري بجوار بنك فيصل الإسلامي، بنطاق حي ثان المنتزه، وهو عقار مكوَّن من ارضي وميزانين وأربع ادوار علوية انهار كليًا من الداخل.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى موقع العقار، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل، وفحص سلامة العقارات المجاورة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى مبرة العصافرة شرق بناءً على رغبة ذويهم، وقد أفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم الصحية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه لا توجد أي حالات وفاة، وقد انتهت فرق الإنقاذ من أعمال البحث بالكامل، وتم التأكد من عدم وجود مصابين آخرين في موقع الحادث.

