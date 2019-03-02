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فن

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

السبت 02/مارس/2019 - 12:03 م
صدى البلد
محمد صبحى
وجه الكينج محمد منير كلمة مواساة وتعزية للمصريين في ضحايا حادث محطة مصر في بداية حفله الذي أحياه مساء أمس الجمعة بالقاهرة الجديدة احتفالا بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "وطن".

كما حرص المطرب على الوقوف بجانب فرقته الموسيقية دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث، وطالب جمهوره بقراءة الفاتحة على أرواحهم قبل بدء الحفل.
 
وافتتح حفله بأغنية "يا عروسة النيل"، كما قدم عددا من أغاني ألبومه الجديد منها "طاق طاقية، ولو باقي في عمري، وأهل أول، وروح" .. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه التي تألق لها طوال مشواره الفني الممتد مثل "شبابيك، وعالم واحد، وشمندورة، وسو يا سو، وربك لما يريد، ولما النسيم، ومساكن شعبية، وحدوتة مصرية، ونعناع الجنينة".
 
وقرر "منير" التبرع بجزء من إيرادات الحفل، لصالح علاج المصابين في حادث محطة مصر، حيث قال في بيان له: "بعد سلسلة الأحداث التي شهدها البلد الأربعاء، قررت تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم، لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي وقعت، فصوتي هو سلاحي الوحيد لخدمة المجتمع، وعلينا جميعا التكاتف لإيجاد حلول، وأن يكون لنا دور في هذه الأحداث".
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير
شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

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شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

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