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سكان صقر قريش بالمعادى يشكون عدم وجود أعمدة إنارة وتدهور الطرق

الأحد 03/مارس/2019 - 06:29 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى منطقة صقر قريش بالمعادى، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تضررهم لعدم وجود أعمدة انارة وتدهور حال الطرق، مما يتسبب في الازدحام المروري وشل حركة السير في الشوارع.

وقال الأهالي في رسالتهم، إن قلة الإنارة أدت إلى انتشار البلطجة بالحي، مشيرين إلى أنهم أبلغوا الحي عدة مرات، ولكن لم يستجب أحد لشكواهم، مطالبين المسئولين بسرعة التحرك لحل تلك المشكلة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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