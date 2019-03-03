القاتلة الصغيرة.. قتلت طفلة عمرها شهور بسبب البكاء

كأي يوم عادي تركت الأم طفلتها الصغيرة التي يبلغ عمرها شهورا قليلة وذهبت إلى العمل، وكانت الصغيرة مع جليسة الأطفال في المنزل.



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الطفلة كانت تبكي باستمرار كأي طفل صغير يحتاج إلى أمه، ولكن إهمال جليسة الأطفال أدى إلى هلاك الرضيعة، فقد تركتها مع طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 11 عاما وذهبت لشراء بعض الطعام من السوق.



خرجت جليسة الأطفال لمدة قصيرة في الخارج، ولكن لم تستطع ابنتها تحمل بكاء الطفلة الرضيعة فضربت الطفلة على رأسها أحدثت لها كسرا في الجمجمة مما نتج عنه نزيفا ومن ثم موت في الحال.