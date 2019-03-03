ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

القاتلة الصغيرة.. قتلت طفلة عمرها شهور بسبب البكاء

الأحد 03/مارس/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
مريم صليب
كأي يوم عادي تركت الأم طفلتها الصغيرة التي يبلغ عمرها شهورا قليلة وذهبت إلى العمل، وكانت الصغيرة مع جليسة الأطفال في المنزل.

وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الطفلة كانت تبكي باستمرار كأي طفل صغير يحتاج إلى أمه، ولكن إهمال جليسة الأطفال أدى إلى هلاك الرضيعة، فقد تركتها مع طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 11 عاما وذهبت لشراء بعض الطعام من السوق.

خرجت جليسة الأطفال لمدة قصيرة في الخارج، ولكن لم تستطع ابنتها تحمل بكاء الطفلة الرضيعة فضربت الطفلة على رأسها أحدثت لها كسرا في الجمجمة مما نتج عنه نزيفا ومن ثم موت في الحال.

ترشيحاتنا

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

الوزراء: لا خسائر بشرية في حادث سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي

قيادات الداخلية تباشر أعمال رفع كوبري المشاة من طريق الإسكندرية الزراعي.. صور

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

طبيب يفجر مفاجأة حول خطورة الكلاب

استشاري علاقات أسرية يضع روشتة للقضاء على العنوسة

يهمل شقيقته 12 عاما ويصرف معاشها على أسرته.. فيديو

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

حصاد الزمالك السبت 2-3-2019

المعاينة الأولية تكشف عن سبب انهيار كوبري طوخ

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

شاهد .. انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟