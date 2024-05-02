عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمريض الإسكندرية تعقد ندوة تثقيفية حول القضية الفلسطينية

ندوة بتمريض الإسكندرية
ندوة بتمريض الإسكندرية

نظمت كلية التمريض أمس بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان "القضية الفلسطينية " شارك فيها الدكتورة نفرتيتى حسن زكي عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعميد أركان حرب دكتور سمير عبد الغني، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعقيد أركان حرب محمد فاروق مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والسادة رؤساء الأقسام العملية، وطلاب التربية العسكرية بالجامعة، وطلاب كلية التمريض، وطلاب المعهد الفني للتمريض، وطلاب الكلية من  الفلسطينيين.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

   وفي كلمتها أكدت الدكتورة نفرتيتى حسن على أهمية الدور المحوري للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وأهمية الجهود المبذولة من القيادة المصرية  علي المستوي الإقليمي والدولي لإيجاد حل نهائى، وأكدت أن الاهتمام الذي توليه المؤسسة العسكرية لأبنائنا الطلاب من الرعاية والتثقيف وزيادة الوعى يؤكد أن الجيش والشعب هما نسيج واحد، وتقدمت في نهاية كلمتها بالشكر للدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب علي الدعم والمساندة التي تلقاها كلية التمريض تحت رعايتهم وثمنت على الدعم المقدم من جامعة الإسكندرية بصفة عامة وكلية التمريض بصفة خاصة للطلاب الفلسطينيين، وقدمت الشكر أيضاً للمؤسسة العسكرية على جهودهم في تنظيم لقاءات مستمرة لزيادة الوعي لدى طلاب الكلية.

تعليم الإسكندرية: المصريون نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها

    ومن جانبها أكدت أ.د حنان حسني الشربينى علي أهمية التوعية كأحد أهم المحاور لخلق جيل واعي بمختلف القضايا علي الصعيد المحلى والإقليمي والدولي وتوجيه خطي الشباب نحو المستقبل، وأشارت إلى أهمية الندوة في إلقاء الضوء وزيادة وعي الطلاب بواحدة من أهم القضايا العربية والقومية ألا وهي القضية الفلسطينية، كما أشارت إلى الدور الأساسي والداعم  للدولة المصرية للقضية الفلسطينية وإخواننا الفلسطينيين، وتقدمت بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية العريقة لما تقدمه الجامعة من دعم لمختلف الأنشطة التثقيفية والتوعوية للطلاب، وإدارة التربية العسكرية لتنظيم تلك الندوة التي تساهم بشكل كبير في توعية الطلاب.

   كما قدم السيد العميد أركان حرب الدكتور سمير عبد الغنى محاضرة اشتملت على تعريف جذور القضية الفلسطينية وتوضيح مجموعة من الحقائق التاريخية التي تؤكد نضال الشعب الفلسطيني وتقديمه للتضحيات، وأيضا أكدت الندوة علي الدعم المقدم من الدولة المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية وأيضا ألقت المحاضرة الضوء علي مخططات تقسيم الوطن العربي والدور المحوري للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.

   وفي كلمته أشار العقيد اركان حرب محمد فاروق مدير إدارة التربية العسكرية، إلى حرص القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة التربية العسكرية بالجامعة فى تنظيم لقاءات دورية لطلاب الجامعة لتنمية روح الإنتماء والولاء لديهم، وأكد سيادته أن القوات المسلحة تقف جنباً إلى جنب مع الجامعة في معركة الفكر والتنوير للطلاب، مؤكداً أنه بالعلم والعمل تبني الدول، وأكد سيادته أن الدولة المصرية هي الداعم الاول للقضية الفلسطينية، حيث أن الشعب المصري والفلسطيني تربطهم علاقة وطيدة منذ فجر التاريخ وحتي الآن.

     وتخللت الندوة مجموعة من الكلمات والفقرات الفنية الغنائية والشعرية الوطنية و التي تحث علي حب الوطن ألقاها طلاب جامعة  الإسكندرية من الطلاب المصريين والفلسطينيين.

الاسكندرية التربية العسكرية التعليم والطلاب الدفاع الشعبى والعسكرى الدكتور عبد العزيز قنصوه الدكتور علي عبد المحسن القضية الفلسطينية القيادة المصرية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

4 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام الجونة في بطولة الدوري

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

توحد وعزلة.. استشاري يكشف مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال

16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

لماذا ترفض نقابة الأطباء منح المستثمرين التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها؟|قراءة

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

احذر.. قد يستخدمه أطفالك وأنت لا تعلم| بعد جريمة طفل شبرا.. ماذا تعرف عن الدارك ويب؟

فلوس في الأرض.. لا تشتري Apple Watch لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ