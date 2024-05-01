تعليم الإسكندرية: المصريون نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها

أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وذكرت المديرية أن أبوزيد ترأس، اليوم الأربعاء، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية وعماد فاجر مدير مكتب وكيل قداسة البابا.

وأوضح "أبوزيد" أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار.

وأكد مدير المديرية أن المسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين، ونسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار، وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.