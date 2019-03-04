تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن تشاد أغلقت الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي.



ونقلت "سكاي نيوز" عن وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح، قوله خلال زيارته شمال تشاد "لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر".



كانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.



وقال الوزير خلال زيارته كوري بوجودي في شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش إن "هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين".