قروض بـ 775 مليون جنيه لتمويل 13026 مشروعا استثماريا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي حجم القروض الممنوحة للشباب من خلال عبر "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية بلغت 775 مليون جنيه حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك لتمويل 13026 مشروعًا استثماريًا متنوعًا ساهم فى توفير 31926 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له، إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى مليونى جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.



ووجه اللواء امنة، بتذليل جميع العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".