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فن

نيقولا معوض يستعد لتصوير فيلم أمريكي تاريخي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:02 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكد الفنان اللبناني نيقولا معوض أنه يستعد لتصوير مشاهده بفيلم أمريكي تعاقد عليه مؤخرًا شهر يونيه القادم، موضحًا أنه عمل تاريخي ضخم ويقدم من خلاله دور مهم ومؤثر في الأحداث .

نيقولا معوض يتابع ردود الفعل حول دوره بمسلسل طلعت روحي والذي بدأ عرضه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

مسلسل "طلعت روحي" من بطولة إنجي وجدان ونيكولا معوض وهبة عبد العزيز وإسلام إبراهيم وأحمد فريد وميار الغيطى وإنعام سالوسة، ويعرض على شاشة قناة CBC، وهو من تأليف السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي.

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