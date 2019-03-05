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أخبار العالم

كوريا الشمالية تصدم ترامب وتعيد بناء منشأة نووية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:58 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
في صدمة جديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء إن وكالات مخابرات في كوريا الجنوبية رصدت علامات على أن كوريا الشمالية ترمم جزءا من موقع دونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ الذي هدمته.

وأكدت الوكالة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية التي تواجه ضغوطا منذ سنوات لوقف برنامجها النووي تعيد تحديدا بناء سقف وباب للمنشأة.

وأضافت أن جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قال خلال إفادة مقتضبة أمام لجنة المخابرات في الجمعية الوطنية إن "المعلومات الأمريكية هي نفس المعلومات التي لدينا".

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع الماضي بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين إنه يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وفدا إلى كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة المقبلة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن المسؤولين إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستئناف المحادثات بين الشمال والولايات المتحدة.

ووجه انهيار القمة بين ترامب وكيم ضربة لمون الذي كان يأمل في أن يساعد تخفيف العقوبات الأمريكية على استئناف مشروعات بين الكوريتين من بينها منطقة صناعية مهمة لرؤيته الاقتصادية لشبه الجزيرة الكورية.

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